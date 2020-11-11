ليون يحسم مصير هدف برشلونة

حسم جان ميشيل أولاس رئيس أوليمبيك ليون الفرنسي مصير نجم الفريق الهولندي ممفيس ديباي وأكد أنه سيبقى في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.





وأفادت وسائل إعلام عالمية بأن برشلونة الإسباني حاول التعاقد مع ديباي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بناء على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ولكن النادي الكتالوني فشل في تلبية مطالب ليون المادية.





وألمحت تقارير صحفية أن برشلونة سيحاول التعاقد مع ممفيس ديباي في يناير المقبل خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها نجم البلوجرانا الشاب أنسو فاتي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ديباي البالغ من العمر 26 عامًا ينتهي عقده مع ليون في نهاية الموسم الحالي ولا ينوي النجم الهولندي تجديد عقده.





وقال أولاس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"ممفيس ديباي سوف يستمر معنا حتى يونيو المقبل، نحن بحاجة إليه، سُينهي هذا الموسم هنا في ليون".