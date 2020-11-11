ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية قبل مواجهة توجو
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:05 م
محمد جمال
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يسعي منتخب مصر الأول للفوز على توجو من أجل تحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل خلال أول جولتين أمام كل من كينيا وجزر القمر.
ويستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.
ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية
جزر القمر 4 نقاط
كينيا نقتطين
مصر نقتطين
توجو نقطة واحدة.
وانتظم منتخب مصر فى معسكر مغلق بداية من أمس على ستاد القاهرة الدولي بحضور جميع اللاعبين المختارين لمواجهة توجو.
وضمت القائمة النهائية كل من :-محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.