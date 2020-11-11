ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية قبل مواجهة توجو

يسعي منتخب مصر الأول للفوز على توجو من أجل تحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل خلال أول جولتين أمام كل من كينيا وجزر القمر.





ويستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.





ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية





جزر القمر 4 نقاط





كينيا نقتطين





مصر نقتطين





توجو نقطة واحدة.





وانتظم منتخب مصر فى معسكر مغلق بداية من أمس على ستاد القاهرة الدولي بحضور جميع اللاعبين المختارين لمواجهة توجو.





وضمت القائمة النهائية كل من :-محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.