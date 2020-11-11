سوهاج يتعاقد مع "قناص" ديروط رسميا





ويعد عادل شلبي "القناص" من مواليد من مواليد 96 ولعب من قبل في سرس الليان، وديروط ، قل أن يرحل لفريق سوهاج.





ويمتاز المهاجم المنوفي بالمهارة والتهديف والسرعة والقوة، مما جعله محط أنظار العديد من اندية القسم الثاني.









نجح مجلس إدارة نادي سوهاج في تدعيم صفوفه استعدادا لخوض منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني 2020.2021 بالتعاقد مع المهاجم عادل شلبي هداف فريق ديروط.وقام اللاعب بالتوقيع للفريق السوهاجي لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، بحضور مؤمن زكريا المدير الإداري، وأحمد خلف بيبو المدير الفني.