الطيار المجنون: " السادات أعطى لإسرائيل حتة ورقة وخد الأرض"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء أحمد كمال المنصور، أحد أبطال حرب أكتوبر المعروف بالطيار المجنون، إن مصر تحتفل سنويًا بنصر أكتوبر مرتين منذ 74 عامًا، إحداها في السادس من أكتوبر، والأخرى في العاشر من رمضان، مضيفًا أن يوم السادس من أكتوبر كان أسوء الأيام على الإسرائيليين.
وتابع "المنصور" خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الرئيس محمد أنور السادات اختار يوم السادس من أكتوبر للحرب، لأنه يوم الغفران لدى اليهود الذي يعتبر عيد مقدس لتتوقف فيه الأنشطة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات اختار هذا اليوم رغم أنه في رمضان. 

وتساءل عن عدم احتفال إسرائيل بحرب أكتوبر طالما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوا بأن إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر، قائلًا:" لماذا لا تحتفل أسرائيل بحرب أكتوبر لو انتصرت"؟، معقبًا: "السادات أعطى لإسرائيل حتة ورقة وحصلنا على كامل أرضنا بعض حرب أكتوبر". 

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