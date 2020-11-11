المؤسسة العربية لإعداد القادة: الرقابة على الأبناء لا تكون من خلال العين.. ولكن

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قال الدكتور سيد مصيلحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لإعداد القادة، إن الرقابة على الأبناء لا تكون من خلال الرقابة بالعين، ولكن من خلال المشاركة، مشيرة إلى أن الاطفال في هذا العصر الرقمي يتعاملون مع الهواتف المحمولة، لذلك من الضروري نشر ثقافة التعامل في الهواتف المحمولة بين الآباء قبل الأبناء، من خلال قيام ولي الأمر بمشاركة أبناءه في لعب بعض الالعاب الالكترونية، أو القراءة عن اللعبة،



وتابع "مصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أن ولي الأمر إذا شاهد نجله يقوم باللعب أكثر من أربع ساعات في لعبة الكترونية معينة، فعليه أن يشارك نجله في بعض الالعاب التي تزيد من تنمية مهارة الطفل.



وأضاف أن لعبة بابجي أدت إلى كوارث مثل الانتحار، وهذا نتيجة غياب متابعة الأبناء بشكل صحيح من خلال المشاركة، وعدم الرقابة، معقبًا: "ولي الأمر لازم يشارك أولاده ويشوف كل حاجة ولاده بيعملوها".

