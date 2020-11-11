شبان قنا يتعاقد مع العقباوي استعدادا للقسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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نجح مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا برئاسة رجب رزق، من التعاقد مع حسام العقباوي، بمركز حراسة المرمى بعقد لمدة ثلاث سنوات، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

ويعد العقباوي من ناشئ الإنتاج الحربي ومكث بقطاع الناشئين خمس سنوات قبل أن يقرر خوض تحد جديد والإنضمام لشبان قنا.

وابرم الشبان حتى الآن أربع تعاقدات حيث ضم لصفوفه التوأم الحسن والحسين حازم، لاعبي الأقصر السابقين، حسام سيد "شحته"، لاعب كيما أسوان والبنك الأهلي السابق،حسام حسن، مهاجم النصر للتعدين السابق، وتجديد التعاقد مع نصر خربوش.

يفتتح شبان قنا مبارياته بدوري القسم الثاني أمام أسمنت أسيوط، وعقب استدال الستار عن قرعة دوري القسم الثاني للموسم الجديد مساء اليوم بمقر الاتحاد، على أن يبدأ الدوري يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

ويذكر أن شبان قنا اختتم موسمه بالمربع الذهبي بمجموعة الصعيد عقب إحتلاله المركز الرابع خلفا للبنك الأهلي، بني سويف، والألومنيوم.

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