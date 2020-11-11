ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة الصباح

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:00 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.

 

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

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