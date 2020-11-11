تموين المنيا بضبط مخزن يحتوي على أكثر من 7000 منتج منتهي الصلاحية

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شنت إدارة الرقابة التجارية والتموينية بمديرية تموين المنيا حملة بدائرة مركز المنيا تحت إشراف كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، برئاسة مصطفى عبدالحكيم، مدير الرقابة التجارية، وأحمد إبراهيم، وأحمد الشتيوى، وجمال رضا مفتشون الإدارة.



واسفرت الحملة عن ضبط مخزن بقرية ابوسويلم، يحتوي على منتجات منتهى الصلاحية، حيث تم ضبط ٤٣٢٠ علبة جبنة، ٢١٦٠ قطعة بسكوت، و١٤٤٠ قطعة شيكولاته، و٨١٠ كيس مقرمشات كويك بيك، و٤٦ برطمان صلصه، ١٢٠ كيلو تمر هندى مجفف جميعهم منتهى الصلاحية.



وتم تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



و تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلديةبهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

