حبس مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من الحشيش بالمنيا

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امر المحامي العام لنيابات شمال المنيا حبس مسجل شقي خطر هارب من ضبط وإحضار في قضيتي سلاح ومخدرات وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح ناري 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكين وحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز والعقيد عمر خليفة مأمور المركز والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر يدعي ح.ع مقيم بندر مغاغة وبحوزكمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.



وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المتهم مطلوب ضبطة واحضارة في قضيتي حيازة مخدرات ومشاجرات وسرقات، فتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق،والتي أمرت بحبسة.

