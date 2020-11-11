خبيرة طاقة: المنازل المليئة بالفرش والتحف "فقيرة" لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، إن البنات التي تقوم بإعداد الجهاز الخاص بها بصورة كبيرة للغاية، تتأخر دائمًا في الزواج، عكس البنت التي لديها جهاز بسيط وأقل، مشيرة إلى أن ديكورات المكان البسيطة تزيد من الراحة النفسية بصورة كبيرة.

وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن استخدم الألوان السادة أفضل من الألوان المنقوشة، مشيرة إلى أن الألوان السادة الهادئة تزيد من الطاقة الإيجابية بصورة كبيرة، وتزيد من الاقبال على الحياة بين أفراد الأسرة الواحدة.

وتابعت أن المنازل المليئة بالفرش والتحف هي المنازل الفقيرة، عكس ما يتوقع البعض، لافتَا إلى أن منازل الأغنياء والأثرياء التي تكون في الغالب بسيطة وبها مسارات كبيرة للطاقة المتحركة.



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