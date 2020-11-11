خبيرة طاقة: لا يفضل وضع المرأة أمام السرير لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، إن علم طاقة المكان هي مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان، التي تؤثر على الأسرة، وقد تؤدي إلى نشر الطاقة الإيجابية والسعادة في الأسرة، أو الى الشجار.

وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن تركيبة المنزل هي التي تكون طاقة المكان، وليس من يجلس في المنزل، مضيفة أن البعض قد يذهب إلى شراء منزل جديد، وبعد ذلك يفقد وظيفته، وفي هذه الحالة يعتقد أن البعض قد حسده، ولكن هذه الأمر غير صحيح، فيجب عليه أن ينظر إلى دخول الشمس والاتجاهات الجغرافية للمنزل، معقبة: "عشان تكون عتبة البيت حلوة". 

ولفتت إلى ضرورة عدم ووضع المرآة أمام باب الشقة، خاصة إذا كان مدخل الشقة صغيرة، ومن الممكن وضع زهور بدلًا من المرأة لكي تعطي مساحة أكبر، مشيرة إلى أنه لا يفضل أن تعكس المرآة سرير النوم، وعدم وجود المرآة بكثر في المنزل، ويفضل أن توجد في مكان يقابله زهور، خاصة أن المرأة طاقة حركية حيوية عالية، ولذلك يفضل أن تكون موجود في الجيم أو الملاهي، اما المنزل فلا تفضل إلا بضوابط معينة، معقبة: " البيت بيكون محتاج هدوء". 

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