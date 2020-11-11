استشاري تغذية تحذر من استخدام الزيوت للقلي أكثر من مرة: تصيب بالسرطان (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة هبة عصام الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتجنب قلي الطعام بصورة عامة في كل الأحوال، ونعمل على تناول الطعام مسلوق أو مشوي بقدر الإمكان، معقبة: "قلي الطعام في حد ذاته عملية خطيرة جدًا، لأنه يدخل كمية من الزيوت الغير طبيعية للطعام". 

وتابعت "عصام الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن الجسم في حاجة إلى الزيوت، لكن ليس بالكميات الكبيرة التي تتواجد في الطعام المقلي، مضيفة أن تناول القلي كثيرًا يؤذي الجسم، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان على المدى البعيد.

ولفتت إلى أنه يفضل استخدام الزيت مرة واحدة فقط في القلي، وفي أسوء الحالات مرتين، مشيرة إلى أن قلي الطعام أكثر من مرة قد يؤد إلى الكثير من المشاكل مثل تصلب الشرايين، والسرطان.

وأضافت أن زيت الزيتون من الزيوت الدهنية المهمة جدًا، ولكن لا يجب أن نقلي الطعام به، ويستخدم بوضعه على السلطة، ولا يجب أن نعرضه لحرارة عالية، لأنه سيفقد قيمته الغذائية بالكامل.

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