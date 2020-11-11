الثقافى النمساوى ينظم أسبوعين لأفلام مايكل هانكة بسينما زاوية

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ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاھرة بالتعاون مع سینما زاویة عروضا لافلام المخرج النمساوى الشهير مایكل ھانكة الفائز مرتین بجائزة السعفة الذھبیة ونجح فى وضع عدة بصمات سینمائیة ممیزة وذلك اعتباراً من السابعة مساء الجمعة 13 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.





حيث يتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه فى رحلة سینمائیة تشمل 7 أفلام منها العاب مضحكة ، مدرس البيانو ، نهاية سعيدة ، مخبأ ، الشريط الابيض ، حب .



جدير بالذكر ان مايكل هانكه ولد عام ١٩٤٢ ، مخرج وكاتب سیناریو نمساوي اشتھر

بالأفلام التي غالبًا ما تتناول القضایا الاجتماعیة ، وتصور مشاعر الغربة التي یعیشھا الأفراد في المجتمع الحدیث ، عمل ایضًا في المسرح والتلفزیون ویقوم بتدریس الإخراج السینمائي في أكادیمیة السینما بفیینا .