أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشان طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

طقس غدا الخميس:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا خميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقى الأنحاء نهارًا.


وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، شبورة في الساعات الأولي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.


طقس يوم الجمعة المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقى الأنحاء.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

طقس يوم السبت المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقى الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:


وتبلغ درجات الحرارة غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.


وتسجل درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

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