أصالة تدعم محاربات السرطان وتغني ببهية

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دعمًا منها لمحاربات سرطان الثدي، استضافت اليوم مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان الفنانة الكبيرة أصالة نصرى، وشام ابنتها.





أعربت الفنانة أصالة نصرى عن سعادتها البالغة بتواجدها بمستشفى بهية لدعم المحاربات نفسيًا، عن طريق التخفيف عنهن واطرابهن بصوتها العذب وأغانيها المتنوعة، مشيراً إنها طلبت زيارة بهية كي تستمد الدعم من المحاربات وليس العكس.



يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا كليب «شامخ»، والذي طرحته بعد انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان والد أبنائها آدم وعلي، وقد تم تصويره بالقاهرة، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، والكليب من إخراج نهال نبيل.