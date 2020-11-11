أراضي دبي تطلق النسخة الافتراضية من معرض العقارات الدولي

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال الدورة الافتراضية من معرض العقارات الدولي الذي ينظم بالشراكة مع "استثمر في عقارات دبي" وهي إحدى المبادرات المبتكرة لاستقطاب المستثمرين من حول العالم ومن المتوقع أن تحقق الدورة الافتراضية على مدى عشرة أيام متواصلة رقما قياسيا في أعداد الحضور من مختلف أنحاء العالم.





وشارك في افتتاح الحدث نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى في أراضي دبي وفي مقدمتهم سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي وسعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري المنظمة للحدث حيث ألقوا كلمات رئيسية في حفل الافتتاح وذلك بحضور سعادة جمعة بن حميدان نائب مدير عام أراضي دبي.





وستشهد النسخة الافتراضية حدثا مختلفا تماما من جميع الجوانب مقارنة بالدورات السابقة حيث سيتم تنظيم جميع الأنشطة رقمياً من خلال شريك المنصة الافتراضية Event10x.com والذي يوفر أقصى درجات الأمان والراحة وإمكانية الوصول إلى جميع المشاركين من داخل الدولة وحول العالم أجمع.





ومن المقرر تنظيم فعاليات أكبر منصة لبيع وشراء العقارات في الشرق الأوسط للسوق المحلي والأسواق الدولية لمدة 10 أيام متتالية وستكون حافلة هذا العام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الافتراضية لضمان الاستفادة القصوى وتوفير فرص واسعة لمجتمع العقارات العالمي بمن فيهم نخبة المطورين العقاريين وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية وخبراء الصناعة والمهنيين في العالم.





وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "لقد كانت جائحة "كوفيد-19" دافعًا لنا لإنشاء وتطوير العديد من الفرص في السوق العقاري للتغلب على التحديات والإسهام في تشكيل معالم مستقبل أفضل لهذه الصناعة في مرحلة ما بعد الجائحة وضرورة الاهتمام بالابتكار واتخاذ خطوات جريئة لاحتضان الرقمنة بشكل كامل لتجاوز كافة المعوقات الراهنة".





وأضاف أنه من خلال معرض العقارات الدولي ندرك تماما مهمتنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتظل في طليعة العالم، وأهمية عرض الأنشطة والفعاليات العالمية للأفراد من داخل الدولة وخارجها في أثناء تواصلهم معا عبر منصة افتراضية واحدة آمنة في الواقع أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا في دبي والإمارات عمومًا.





وخلال الحدث ستشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها السنوي للعام 2020 الذي يكشف عن إنجازات قطاع العقارات في دبي ويقدم منظورا أعمق حول أداء السوق بهدف تعزيز الشفافية من خلال تحليل مفصل يسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية.





وستعمل الدائرة أيضا على دعم حملتها الترويجية حول تطبيقها الذكي "دبي ريست" الذي يعتبر أول منصة رقمية مبتكرة للعقارات في دبي وتتيح للمستثمر والمالك اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية من دون الحاجة إلى المستندات الورقية بما يتوافق مع مبادرة "دبي الخضراء" ويتوائم مع التوجه العام نحو "حكومة بلا أوراق".





من جهتها قالت ماجدة علي راشد: "يشرفنا دعم جهود الحكومة في هذه الأوقات غير المسبوقة التي نواجهها معا حيث يهدف المعرض ومبادرة "استثمر في عقارات دبي" إلى توفير بيئة مثالية للعارضين والزوار على حد سواء، لتعزيز النمو والتنويع والمرونة باستخدام أحدث التقنيات وإننا نفخر بدعم هذا الحدث لأنه يساعدنا على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إبراز دبي كوجهة جذابة للمستثمرين وتسليط الضوء على جهودها المتواصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتسطير المزيد من النجاحات".





وسيشهد الحدث الإعلان عن الشراكة بين "استثمر في عقارات دبي" و"سي إن بي سي عربية" بهدف تعزيز إمكانات القطاع العقاري في دبي إلى أقصى حد وتتمحور بنود الشراكة حول وضع استراتيجيات أساسية لتعزيز مكانة دبي الرائدة كمدينة صديقة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية والحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار وسيسلط هذا التعاون الضوء على المزايا التنافسية لدبي للمستثمرين من خلال وسائل مختلفة مثل التلفاز والاجتماعات الشخصية المباشرة والاجتماعات الافتراضية والحملات الرقمية والشراكات.





وسيتمكن المشاركون في المعرض من متابعة العديد من الأنشطة الافتراضية المليئة بالفرص المتنوعة لتعزيز الاستثمارات العقارية وعرض المشاريع الأكثر جاذبية وتعظيم إمكانات نمو الأعمال وتوسعها والتي تهدف جميعها إلى دفع عجلة نمو القطاع العقاري في الإمارة.





بدوره قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي: "نفخر بتنظيم النسخة الافتراضية من معرض العقارات الدولي بالتعاون مع الذراع الاستثمارية في الدائرة قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لأنه يمثل مؤشرًا إيجابيا على قدرتنا للصمود أمام كافة التحديات ومواجهتها ورغم الفترة الزمنية القصيرة تمكنا من عقد حدث مهم في قطاع الفعاليات من خلال تنظيم أكبر تجمع افتراضي في القطاع العقاري الذي سيعود نفعه على دبي والعالم أجمع ..ويعتبر الحدث أيضا نموذجا على الابتكار والإبداع بفضل العروض الجديدة التي أعددناها لجمهورنا العالمي".





ومن أبرز الأحداث المقرر انعقادها على هامش المعرض الإعلان عن إطلاق شبكة الشراكة العقارية، المنصة الافتراضية العالمية التي تهدف إلى إقامة روابط قوية بين جميع الأفراد والمؤسسات العقارية العالمية لتكون الأولى من نوعها عالميا لأنها تخدم أدوارا متعددة في صناعة العقارات من أجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في دعم وتعزيز الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية حيث يوفر فرص النمو والازدهار ويعمل على توسيع نطاق شبكات التعارف للأفراد وزيادة فرص التوصل إلى الصفقات التجارية العقارية.





أما الدورات التدريبية الافتراضية التي ينظمها معهد دبي العقاري المعهد التعليمي الرائد عالميًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فستعمل على تعزيز معرفة ومهارات المشاركين من قبل نخبة من أفضل المتخصصين ليكونوا قادرين على التكيف مع التطورات الحالية في السوق العقارية وتطوير خبراتهم ومسيراتهم المهنية.





وستشارك هند المري المدير التنفيذي لـمعهد دبي العقاري في الجلسة التدريبية المقامة بعنوان "معهد دبي العقاري وأهمية التعليم" حيث سيتم إبراز رؤى المعهد وتعريف المشاركين برسالة المعهد والدورات التي ينظمها على مدار العام لخدمة القطاع العقاري.





وسيتم عقد جلسة تدريبية حول "مسار" منصة التوظيف للمتخصصين في المجالات العقارية بإدارة السيد داوود أبو قشة نائب الرئيس للمبيعات في شركة بلوفو الشرق الأوسط المتخصصة وتقوم هذه المنصة على تقنية الذكاء الاصطناعي لمطابقة السير الذاتية مع الشركات والأفراد المتخصصين كما تساعدهم على مواصلة النجاح في مختلف المسارات المهنية العقارية.





وتركز الجلسة التي يديرها الدكتور إبراهيم لهبش المستشار العقاري والاستراتيجي في معهد دبي العقاري وخبير قضائي على تمكين جيل الشباب في القطاع العقاري وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبل دبي والإمارات العربية المتحدة وسيتحدث أيضا في الجلسة التي تتناول "ما يجب فعله وما لا يجب فعله" للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج للسوق العقاري بدبي.





وستناقش الجلسة التدريبية حول التقييم العقاري بإدارة الآنسة نورا ياسين المقيمة العقارية ومدربة الاستثمار في الدار العقارية أهمية تطوير الأسواق الناشئة والتغيرات في معايير التقييم التي تعكس الاقتصادات المتقدمة.





ويمكن للمشاركين الذين يرغبون في أن يصبحوا مستشارين عقاريين دوليين في دبي حضور الجلسات باللغة العربية أو الإنجليزية حيث صممت الدورة لتأهيل المتخصصين العقاريين المعتمدين دولياً لترويج وتسويق وبيع العقارات في دبي في الدول المعتمدة من خلال انتسابهم إلى أمين الترويج والاستثمار العقاري المعتمد والمسجل من قبل الدائرة وتدير هذه الجلسة هبة جابر المستشارة والمدربة في معهد دبي العقاري.





وتهدف جلسة "حقائق وأرقام حول قطاع العقارات" مع دانا سلبك رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال /JLL/ في المنطقة إلى إلقاء نظرة ثاقبة على أساسيات العرض والطلب في السوق العقاري وتأثيرها على فئات الأصول.





وستناقش الجلسة الروسية "تحول سوق دبي 2020" العوامل التي أسهمت في تحول السوق العقاري في دبي والفرص المختلفة التي تنتظرها في المستقبل بإدارة أحمد إديغوف، مدرب الدورة الروسية بمعهد دبي العقاري.





وسيتم توفير فرص التدريب على مهارات البيع العقاري باللغتين العربية والصينية من قبل أشرف علام كبير المدربين في معهد دبي العقاري وجون هيو مدرب معهد دبي العقاري لدورة اللغة الصينية على التوالي.





كما سيناقش الدكتور جورج موريس كبير المستشارين والمدربين في معهد دبي العقاري الفرص العقارية المثيرة في الجلسة التدريبية المقامة بعنوان "نحن قريبون جدًا من الضوء في نهاية النفق ... لا تفوتوا الفرصة".





وستستكشف جلسة "الابتكار في العقارات" بإدارة تيم شيلتون رئيس التحول الرقمي والابتكار في "أركاديس الشرق الأوسط" اتجاهات صناعة البناء والعقارات التي تقود الابتكار وغيرها من المعلومات المهمة عن تأثير جائحة "كوفيد-19".





وإضافة إلى الدورات التدريبية سيحظى المشاركون في الحدث بفرصة مقابلة نخبة من الشخصيات المؤثرة ورواد وسائل التواصل الاجتماعي في القطاع العقاري حيث سيناقش مهند الوادية الإيجارات والحرية المالية كما ستتحدث شمس العطار عن نمط الحياة في دبي والأسباب التي تجعل منها أفضل مكان للعيش وعلاوة على ذلك سيطرح فاروق سيد أفكاره حول ما يجذب الناس إلى دبي بينما يركز أحمد المرزوقي في نقاشه على "لماذا الاستثمار في دبي" وستضم قائمة المؤثرين كلا من نورة بن سعيدان وزينة خوري ونسرين مغربي وسيتحدثن على التوالي عن تأثير الفن في العقارات وتمكين المرأة في قطاع العقارات ودور التصميم الداخلي في العقارات.





ويمكن للزوار أيضا الحصول على إجابات وافية حول استفساراتهم المتعلقة بالقطاع العقاري في دبي مباشرةً من الدائرة في فعالية "اسأل دائرة الأراضي والأملاك في دبي" وتقديم إرشادات ورؤى واضحة حول قواعد ولوائح تسجيل الممتلكات والملكية وإدارة الاستثمار وجوانب أخرى تتعلق بالعقار في الإمارة.





وسيتم تسليط الضوء على برنامج التقاعد في دبي وبرنامج التقاعد العالمي الذي يقدم التأشيرة لمدة 5 سنوات للمقيمين وغير المقيمين المؤهلين للتقاعد في الإمارة وسيوفر المساعدة للأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج من حيث ملكية العقارات في المدينة وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.





ويمكن للزوار مشاهدة مقابلات فردية مع كبار المدراء التنفيذيين والشخصيات الشهيرة الأخرى في البرنامج الحواري ويمكنهم التواصل مع وسائل الإعلام والمطورين والوكلاء والشركات بما في ذلك الضيوف المميزون من تلفزيون دبي أحد الشركاء الإعلاميين لهذا الحدث.





ومن خلال فعالية "وجهات الاستثمار" سيحظى الزوار بتجربة جولة افتراضية في دبي والدول المشاركة مثل باكستان والصين والمملكة العربية السعودية والبرتغال وسلوفاكيا وموريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية.





وسيضم المعرض أحدث المشاريع المعروضة من قبل نخبة من المطورين المحليين والدوليين والوسطاء العقاريين في المعرض الافتراضي فضلا عن الاستمتاع بأسعار خاصة وصفقات حصرية تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ومقدمو الخدمات القانونية ووكلاء العقارات وبيوت المزادات العقارية من خلال العروض التقديمية للمشاريع ويمكن للزوار أيضا استكشاف أحدث مشاريع المطورين وأشهرها من خلال الإرشادات الافتراضية ثلاثية الأبعاد.





وعلاوة على ذلك سيحظى المشاركون في الندوات عبر الإنترنت برؤى شاملة حول اتجاهات السوق الجديدة والابتكارات والتطورات الجديدة والاستراتيجيات والتحديات والفرص في مختلف القطاعات العقارية اليوم وفي المستقبل من قبل نخبة من أشهر خبراء الصناعة.