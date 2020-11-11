تعرف على مواجهات الجولة الأولى للثلاث مجموعات في القسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements

أجريت اليوم الأربعاء قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وخالد كامل رئيس لجنة المسابقات

واسفرت القرعة عن المواجهات الأتيه في الأسبوع الأول ..

مجموعة الصعيد

1- البترول / كيما أسوان
2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط
3- شباب سمططا/ طهطا
4- الشرقيه للدخان/ بنى سويف
5- الألومنيوم/ الفيوم
6- التليفونات/ الاعلاميين
7- سوهاج/ ديروط
8- المنيا/ قنا

المجموعة الثانية

1- الترسانة/ السكة الحديد
2- جمهورية شبين/ سرس الليان
3- الداخلية/ النصر
4- زد/ القناة
5- منتخب السويس/ بورتو السويس
6- المريخ/ النجوم
7- بتروجت/ كوكاكولا
8- الزرقا/ طنطا

المجموعة الثالثة 

1-فاركو/ الرجاء
2- دمنهور/ الحرس
3- دكرنس/ المالية
4- كفر الشيخ/ أبو قير
5- الأوليمبي/ سبورتنج
6- المنصورة/ بيلا
7- البلدية/ بنى عبيد
8- الجزيره/ الحمام

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و نصف

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ ساعتين

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض