تعرف على مواجهات الجولة الأولى للثلاث مجموعات في القسم الثاني





واسفرت القرعة عن المواجهات الأتيه في الأسبوع الأول ..



مجموعة الصعيد



1- البترول / كيما أسوان

2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط

3- شباب سمططا/ طهطا

4- الشرقيه للدخان/ بنى سويف

5- الألومنيوم/ الفيوم

6- التليفونات/ الاعلاميين

7- سوهاج/ ديروط

8- المنيا/ قنا



المجموعة الثانية



1- الترسانة/ السكة الحديد

2- جمهورية شبين/ سرس الليان

3- الداخلية/ النصر

4- زد/ القناة

5- منتخب السويس/ بورتو السويس

6- المريخ/ النجوم

7- بتروجت/ كوكاكولا

8- الزرقا/ طنطا



المجموعة الثالثة



1-فاركو/ الرجاء

2- دمنهور/ الحرس

3- دكرنس/ المالية

4- كفر الشيخ/ أبو قير

5- الأوليمبي/ سبورتنج

6- المنصورة/ بيلا

7- البلدية/ بنى عبيد

8- الجزيره/ الحمام

أجريت اليوم الأربعاء قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وخالد كامل رئيس لجنة المسابقات