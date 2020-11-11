تعرف على مواجهات الجولة الأولى للثلاث مجموعات في القسم الثاني
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:11 م
مصطفى الجندي
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أجريت اليوم الأربعاء قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وخالد كامل رئيس لجنة المسابقات
واسفرت القرعة عن المواجهات الأتيه في الأسبوع الأول ..
مجموعة الصعيد
1- البترول / كيما أسوان
2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط
3- شباب سمططا/ طهطا
4- الشرقيه للدخان/ بنى سويف
5- الألومنيوم/ الفيوم
6- التليفونات/ الاعلاميين
7- سوهاج/ ديروط
8- المنيا/ قنا
المجموعة الثانية
1- الترسانة/ السكة الحديد
2- جمهورية شبين/ سرس الليان
3- الداخلية/ النصر
4- زد/ القناة
5- منتخب السويس/ بورتو السويس
6- المريخ/ النجوم
7- بتروجت/ كوكاكولا
8- الزرقا/ طنطا
المجموعة الثالثة
1-فاركو/ الرجاء
2- دمنهور/ الحرس
3- دكرنس/ المالية
4- كفر الشيخ/ أبو قير
5- الأوليمبي/ سبورتنج
6- المنصورة/ بيلا
7- البلدية/ بنى عبيد
8- الجزيره/ الحمام