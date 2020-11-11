البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وقاد الارتفاع صعود أسهم المرافق بنحو 2.6 بالمائة.

وتواصل الأسهم الأوروبية الاتجاه الصاعد منذ بداية الأسبوع الجاري بعدما أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما ضد كورونا فعّال بأكثر من 90 بالمائة.

لكن من جانبها، حذرت "كريستين لاجارد" من التفاؤل أكثر من اللازم بشأن لقاح كورونا، مشيرةً إلى أن التعافي الاقتصادي لن يكون مستقراً وسيتوقف على وتيرة طرح لقاح "فايزر".

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 388.5 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 6382.1 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة إلى 13216.1 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة إلى 5445.2 نقطة.

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