خبيرة طاقة تحذر من وضع نبات الصبار في المنزل

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قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة طاقة المكان، إن النباتات الطبيعية تعطي طاقة إيجابية للمكان، حتى إذا كان نباتات صناعية، ولكنه لا يفضل وضع الصبار في المنزل، لأنه يعطي طاقة سلبية، فالصبار ينموا دائمًا في الأماكن المهجورة التي لا يوجد فيها حياة، ولذلك يفضل وضع الزهور أو أي نبات ورقي، لأنه يعطي حيوية كبيرة للمكان.



وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، ان هناك ضرورة بالاهتمام بشراء المنزل الذي تدخله الشمس لزيادة الطاقة الإيجابية للمكان.



وشددت خبيرة طاقة المكان، على ضرورة تحريك الاثاث في المنزل كل 3 شهور أو شهر، لأن هذه يزيد من حيوية المكان ويغير مسارات الطاقة الراكدة.