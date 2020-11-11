مارادونا يغادر المستشفى.. ويخضع لعلاج من الإدمان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
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أبلغ محامي دييغو مارادونا الصحافيين بأن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني سيخرج من المستشفى يوم الأربعاء، وينتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق إلى جراحة طارئة يوم الثلاثاء الماضي لعلاج تجمع دموي على المخ، وبقي في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب، نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

لكن المحامي ماتياس مورلا قال إن مارادونا (60 عاما) مدرب خيمناسيا سيغادر المستشفى ويذهب مباشرة إلى مركز تأهيل، حيث سيسمح فقط لعدد محدود من الأصدقاء المقربين بزيارته.

وأبلغ مورلا الصحافيين خارج المركز المستشفى: دييغو يرغب في الخضوع للتأهيل ومن المقرر أن يغادر المستشفى يوم الأربعاء، والجيد أنه في غاية الصلابة.

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، ويعد واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور.

وقال مورلا: مر دييغو بأصعب لحظة في حياته على الأرجح وأعتقد أن اكتشاف هذا النزيف في المخ كان معجزة لأنه كان سيكلفه حياته.

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