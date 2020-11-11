الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وطلب النادي الأهلي من نظيره بيراميدز الحصول على خدمات محمد فاروق بعد إعجاب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





ومن المنتظر أن تنتهي الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أبدى اللاعب موافقته على العودة إلى النادي الأحمر مرة أخرى.





وكان موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي اللأهلي قد رفع بعض الأسماء على طاولة مجلس إدارة النادي للتعاقد معها لتعزيز صفوف الفريق.



