الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:59 م
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك
تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات
الصيفية، بالتعاقد مع مهاجم متميز تحسبا لرحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي.
الزمالك يبحث التعاقد
مع بواليا
يدرس مسؤولو الزمالك،
التقدم بعرض رسمي لإدارة الجونة من أجل التعاقد مع المهاجم الزامبي والتا بواليا
خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.
ويواجه الزمالك
منافسة شرسة على التعاقد مع مهاجم الجونة، الذي يرغب الأهلي في ضمه إلى صفوف الفريق
في الفترة المقبلة من الميركاتو.
وترغب إدارة الزمالك
في تدعيم مركز المهاجم الصريح تحسبا لرحيل مصطفى محمد الذي حصل على وعد من مرتضى منصور
رئيس الأبيض بالسماح له بمغادرة القلعة البيضاء للاحتراف الخارجي بعد نهاية بطولة
دوري أبطال أفريقيا.