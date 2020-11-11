الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع مهاجم متميز تحسبا لرحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي.

الزمالك يبحث التعاقد مع بواليا

يدرس مسؤولو الزمالك، التقدم بعرض رسمي لإدارة الجونة من أجل التعاقد مع المهاجم الزامبي والتا بواليا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.

ويواجه الزمالك منافسة شرسة على التعاقد مع مهاجم الجونة، الذي يرغب الأهلي في ضمه إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة من الميركاتو.

وترغب إدارة الزمالك في تدعيم مركز المهاجم الصريح تحسبا لرحيل مصطفى محمد الذي حصل على وعد من مرتضى منصور رئيس الأبيض بالسماح له بمغادرة القلعة البيضاء للاحتراف الخارجي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.