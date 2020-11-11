الأردن تستثني محطات المحروقات وتوزيع الغاز المنزلي من الحظر الشامل





أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاربعاء، عن محطات المحروقات المستثناة من حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح الاحد المقبل، اضافة الى استثناء توزيع الغاز على المنازل، من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء طيلة أيام الحظر.





وقالت الوزارة انه تم كذلك استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لأفراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.

والمحطات التابعة لشركة جوبترول الاردن والمستثناة من الحظر هي الاستقلال1، الهاشمية، قنازع-زيزيا، قوس النصر، المفرق البلد، الحصن، الكرك المركزية، القويرة، الشوبكي - طريق المطار، الاشرفية للمحروقات، خلدا 1، محروقات كاربلازا، العقبة 1 / أبناء كمال، بيتولا لادارة محطات المحروقات، عنجرة.





والمحطات التابعة لشركة المناصير هي البوتاس، الجيزة، الشيدية، الطريق الخلفي، المطار، الطنيب، وشارع الشريف حسين، وادي رم، خو.



