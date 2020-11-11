"شاكك إن صاحبي بيسرقني".. كيف إختفى المهندس المعثور على جثته أسفل بلاط شقة ببولاق من 5 سنوات؟

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات إختفاء مهندس وقتله منذ 5 سنوات، إذ تبين المتهم صديق المجني عليه وكان الآخير يعمل بدولة السعودية، ويرسل له حوالات مالية كل شهر بموجب توكيل عام، لإستثمارهم وشراء مكتبات وشقق سكنية، لتأجيرهم والإستفادة من الإيجار.



وبينت التحقيقات أنه في شهر إبريل عام 2015، آخبر رضا "المهندس" زوجته المقيمة معه بالسعودية، أنه يشك في صديقه "قذافي"، بإختلاس أمواله.. " أنا شاكك إن صاحبي بيسرقني هنزل مصر أشوف الدنيا، وهرجع تاني".



وأوضحت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أنه لدى حضور المهندس إلى البلاد، كان صديقه ينتظره، وبعد توجه رفقته إلى شقته بشارع العشرين، بمنطقة بولاق الدكرور، ثم أجري آخر مكالمة هاتفية مع زوجته، وبعدها إختفى في ظروف غامضة.. "قذافي جه اخدني من المطار وروحت معاه شقة بولاق هنام شوية وارتاح من السفر وهقوم انزل احاسبه واشوف الدنيا.. لو كل حاجة كويسة هرجع خلال أسبوع لكن لو اكتشفت حاجة مش مظبوطة هصفي الحسابات بينا وهلغي التوكيل".



وواصلت التحقيقات أن المجني عليه وزوجته وأشقائه مقيمين بدولة السعودية، وبعد إختفائه، حرروا محضرًا بتغيبه.



وأفادت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أنه كان تبلغ لقسم شرطة عام 2015 من "ق. ف ع "، 49 مالك مكتبة مقيم المريوطية" بغياب زوجته، 34 سنة، ربة منزل، وبحوزتها مبلغ 335 ألف جنيه.



وفي وقت لاحق إتهم أهلية المتغيبة زوجها "المبلغ" بأنه وراء غيابها لوجود خلافات بينهما وبعرضه على النيابة العامة أنذاك أخلى سبيله، كما تبين من التحريات أن زوجها المقيد الحرية، لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بسجن الإستئناف منتحلًا إسم صديقه رضا الُمبلغ بغيابه أيضًا وبحوزته مبلغ 300 ألف جنيه بتاريخ 2542015.



وبالعرض علي النيابة العامة وبإستخراج المتهم ومواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإنتحاله إسم صديقه "رضا"، 49 سنة، مهندس بالسعودية له محل إقامة بهضبة الأهرام وآخر ببولاق الدكرور، تربطهما علاقة صداقة وشراكة عمل.



وعقب قيامه بقتله بدافع التخلص منه لسابقة قيام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية له لإستثمارها في مجال شراء وبيع الشقق السكنية ونظرًا لتعثره ماليًا بالتزامن مع عودته من الخارج وخشية إفتضاح أمره عقد العزم على قتله.



كما إعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه عقب ذلك بقتل زوجته وقرر أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات بينهما لإستيلائها منه على مبالغ مالية عقد العزم على قتلها حيث أعد مادة سامة قام بدسها لها في الطعام خلال تواجدهما بمحل إقامتهما،ونقلها إلى الشقة السابق دفن جثة صديقه بها وقام بدفنها بأرضية إحدى غرفها.



وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، رفقة المتهم إلى الشقة التي قام بدفن الجثتين بها وأمكن إستخراج هيكل عظمى لصديقه المجنى عليه من أرضية إحدى غرف الشقة، كما تم إستخراج هيكل عظمى آخر لزوجته المجنى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، تولت النيابة العامة التحقيق.