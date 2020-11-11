محافظ البحر الأحمر : تسليم مساكن بديلة للعشوائيات بسفاجا خلال أيام

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد طه
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صدّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على كشوف المستحقين من المواطنين المتقدمين لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والتى يبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣ مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، سوف تعلن صباح غد الخميس عن أسماء المستحقين في لوحة الاعلانات بالوحدة المحلية.

ولفت إلي انه سيتم فتح باب التظلمات للمواطنين في مساكن بديل العشوائيات  خلال الفترة من يوم السبت حتي الخميس من الأسبوع القادم،

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى استجابةً لمناشدات الأهالى له خلال الفترة الماضية بتسليم هذه الوحدات، وتأكيدًا لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات، حيث تبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة سفاجا، والتي رافقه فيها عدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينة سفاجا، ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

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