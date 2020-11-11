محافظ البحر الأحمر يتفقد مدينة سفاجا ويوافق على تسليم مساكن بديلة للعشوائيات (صور)

Advertisements

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية، لمدينة سفاجا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



صدق المحافظ خلال الزيارة على كشوف المستحقين من المواطنين المتقدمين لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والتى يبلغ عددها 174 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3 عمارات بتكلفة 93 مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة، ووجه المحافظ بالإعلان غدًا الخميس عن أسماء المستحقين في لوحة الاعلانات بالوحدة المحلية، وفتح باب التظلمات للمواطنين في مساكن بديل العشوائيات خلال الفترة من يوم السبت حتي الخميس من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى استجابةً لمناشدات الأهالى له خلال الفترة الماضية بتسليم هذه الوحدات، وتأكيدًا لتعهده بتسليم بديل العشوائيات بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.



بدأت الجولة بتفقد المحافظ لمقترح استكمال كورنيش سفاجا بداية من مدرسة الصناعات البحرية حتي مارينا الفولي بطول كيلومتر وعرض من 50 متر إلي 70متر، كمرحلة أولي حيث أبدى المحافظ إعجابه بالموقع وطالب بسرعة إعداد مقايسة تنفيذية للمكان لمعرفة التكلفة المبدئية لاستكمال الكورنيش، في أسرع وقت وبما لا يتعدي أسبوع، موضحًا أن مقترح استكمال كورنيش سفاجا سوف يكون متنفس لابناء المدينة من خلال عمل أرضيات انترلوك، وأماكن انتظار للمواطنين وأعمدة إنارة جمالية.



كما كلف المحافظ مجلس المدينة بضرورة القيام بعمل حصر لكافة الأراضي الغير مستغلة وذلك لدراسة الاستفادة منها بقدر الإمكان.



كما تفقد اللواء حنفي، محافظ البحر الأحمر، مشروع لوحة توزيع الكهرباء بمنطقة الأشغال العسكرية بسفاجا، والتي تم إنشاؤها لخدمة أهالي المنطقة بتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيب بالموقع تمهيدًا لإطلاق التيار الكهربائي خلال الأيام القادمة.



أوضح محافظ البحر الأحمر، أن لوحة توزيع الكهرباء سوف تخدم عدة مناطق منها تقسيم العبور و6 أكتوبر وجنوب المدينة، وذلك لتوصيل التيار الكهربائي بصفة مستمرة وتفادي أي مشكلة لانقطاع الكهرباء بالمناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تهدف إلي رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمحافظة، حيث تم إنشاء العديد من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلي وضع حجر أساس بعض محطات المحولات، وذلك لتوصيل التيار الكهربائي بصفة مستمرة وتفادي أي مشكلة لانقطاع الكهرباء بمختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهًا مدينة سفاجا بعمل حصر للمنازل المطله على لوحة الكهرباء وذلك للقيام بأعمال التطوير بها.



كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع الداخلية والجانبية التي يجري رفع كفاءتها فى منطقة منخفض التكاليف، وتتشرف عليها مديرية الطرق، كما تفقد تطوير ورفع كفاءة مجزر سفاجا، ووجه جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد حيث أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير فى فبراير 2021.



وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ والوفد المرافق له مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تفقدوا قطعة الأرض التى سيتم إقامة مشروع الإسكان الاجتماعى عليها، ومساحتها 100 ألف متر مربع، تبلغ نحو 24 فدان، ومخطط إقامة 2000وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب عليها، مشددًا على توصيل المرافق لكافة الاماكن بالمنطقة، واختمم الجولة بتفقد منفذ بيع ومخزن سفاجا " الشركة المصرية لتجارة الجملة".



رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة سفاجا هدى المغربي، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.