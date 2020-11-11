مواجهات ساخنة النجوم بدورى القسم الثانى .. تعرّف عليها

يسعد فريق نجوم المستقبل، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.





وشهدت قرعة دوري القسم الثاني، التي أقيمت الأربعاء، عن مواجهات ساخنة للنجوم، حيث تقام المسابقة بنظام 3 مجموعات، وتتضمن كل واحدة 16 فريقا.





ومن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة للدوري الممتاز، بينما يهبط للقسم الثالث، 4 أندية من كل مجموعة.=

مباريات النجوم بالدور الأول