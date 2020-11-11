مواجهات ساخنة النجوم بدورى القسم الثانى .. تعرّف عليها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يسعد فريق نجوم المستقبل، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وشهدت قرعة دوري القسم الثاني، التي أقيمت الأربعاء، عن مواجهات ساخنة للنجوم، حيث تقام المسابقة بنظام 3 مجموعات، وتتضمن كل واحدة 16 فريقا.

ومن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة للدوري الممتاز، بينما يهبط للقسم الثالث، 4 أندية من كل مجموعة.=

مباريات النجوم بالدور الأول

الجولة الأولى : المريخ× النجوم
الجولة الثانية : النجوم ×منتخب السويس
الجولة الثالثة : إف سي مصر × النجوم
الجولة الرابعة : النجوم× الداخلية
الجولة الخامسة : جمهورية شبين× النجوم
الجولة السادسة : النجوم ×الزرقا
الجولة السابعة : سرس الليان× النجوم
الجولة الثامنة : النجوم ×النصر
الجولة التاسعة : القناة × النجوم
الجولة العاشرة : النجوم× بورنو
الجولة الحادية عشر : النجوم×طنطا
الجولة الثانية عشر : كوكاكولا× النجوم
الجولة الثالثة عشر : النجوم× السكة
الجولة الرابعة عشر : الترسانة× النجوم
الجولة الخامسة عشر : النجوم× بتروجت

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