"العسومي" يُدين التفجير الإرهابي الواقع في جدة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:39 م
العسومي
العسومي
الفجر السعودي
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أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م، والذي أدى إلى إصابات طفيفة لعددٍ من الأشخاص.

 

 

وأكد  رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية و ثقته  في قدرتها  على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيداً بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الارهابي الجبان، مؤكداً  وقوف البرلمان العربي  مع المملكة العربية السعودية  في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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