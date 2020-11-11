محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية، لمدينة القصير لتفقد عدد من المشروعات الخدمية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ مكتب التموين حيث قام بتفقد قسم خدمة المواطنين واستمع إلى القائمين على العمل بالمكتب وذلك لمعرفة الخدمة التى يعملون بها والخدمات الالكترونيه الحديثة  المقدمة للمواطنين للحصول على الدعم التموينى، كما تفقد إدارة التموين، وإلتقى بعدد من المواطنين المترددين على المكتب واستمع إليهم، ووجه بحسن معاملة المواطنين.

وتفقد المحافظ بعدها القلعة العثمانية، واستمع من القائمين على العمل بها إلى شرح تفصيلي عن كافة المعروضات بالقلعة بالإضافة إلى تفقد قسم شرطة القصير القديم، وتفقد أيضًا الكورنيش واستمع إلى خطة تطور الأعمال التى ستتم به، موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش ليكون متنفسًا للأهالي.

حرص محافظ البحر الأحمر، على زيارة مستشفى القصير، للاطمئنان على مصابى حادث الأتوبيس، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 38 شخص، ووفاة 2 آخرين، حيث خرج معظم المصابين بعد تلقى العلاج اللازم، ومازال 13 مصاب فقط في المستشفى منهم حالتين فقط فى العناية المركزة، وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لهم، واستمع المحافظ للمصابين، الذين وجهوا الشكر له لحرصه على زيارتهم، كما وجهوا الشكر للعاملين في مستشفى القصير المركزي لتقديمهم لهم كافة أوجه الرعاية الصحيّة منذ وصولهم المستشفى، إضافة إلى حسن معاملتهم، فقرر المحافظ صرف راتب شهر كمكافأة للعاملين في المستشفى لجهودهم في التعامل الجيد والسريع مع مصابى الحادث، مؤكدًا أنه منذ توليه منصبه وأرسى مبدأ الثواب للمتميزين والعقاب للمخالفين والمقصرين في عملهم.

وأنهى المحافظ جولته التفقدية لمدينة القصير، بتفقده موقع حادث الأتوبيس، ووجه الجهات المعنية برفع كفاءة الطريق ووضع العلامات الإرشادية عليه.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)
محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ 19 دقيقة

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ أقل من ساعتين

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ أقل من ساعتين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض