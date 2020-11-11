محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات الخدمية بالقصير ويزور مصابى حادث الأتوبيس (صور)

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أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية، لمدينة القصير لتفقد عدد من المشروعات الخدمية يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدأت الجولة بتفقد المحافظ مكتب التموين حيث قام بتفقد قسم خدمة المواطنين واستمع إلى القائمين على العمل بالمكتب وذلك لمعرفة الخدمة التى يعملون بها والخدمات الالكترونيه الحديثة المقدمة للمواطنين للحصول على الدعم التموينى، كما تفقد إدارة التموين، وإلتقى بعدد من المواطنين المترددين على المكتب واستمع إليهم، ووجه بحسن معاملة المواطنين.



وتفقد المحافظ بعدها القلعة العثمانية، واستمع من القائمين على العمل بها إلى شرح تفصيلي عن كافة المعروضات بالقلعة بالإضافة إلى تفقد قسم شرطة القصير القديم، وتفقد أيضًا الكورنيش واستمع إلى خطة تطور الأعمال التى ستتم به، موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش ليكون متنفسًا للأهالي.



حرص محافظ البحر الأحمر، على زيارة مستشفى القصير، للاطمئنان على مصابى حادث الأتوبيس، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 38 شخص، ووفاة 2 آخرين، حيث خرج معظم المصابين بعد تلقى العلاج اللازم، ومازال 13 مصاب فقط في المستشفى منهم حالتين فقط فى العناية المركزة، وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لهم، واستمع المحافظ للمصابين، الذين وجهوا الشكر له لحرصه على زيارتهم، كما وجهوا الشكر للعاملين في مستشفى القصير المركزي لتقديمهم لهم كافة أوجه الرعاية الصحيّة منذ وصولهم المستشفى، إضافة إلى حسن معاملتهم، فقرر المحافظ صرف راتب شهر كمكافأة للعاملين في المستشفى لجهودهم في التعامل الجيد والسريع مع مصابى الحادث، مؤكدًا أنه منذ توليه منصبه وأرسى مبدأ الثواب للمتميزين والعقاب للمخالفين والمقصرين في عملهم.



وأنهى المحافظ جولته التفقدية لمدينة القصير، بتفقده موقع حادث الأتوبيس، ووجه الجهات المعنية برفع كفاءة الطريق ووضع العلامات الإرشادية عليه.



رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.