من بينهم مصر.. إدانات عربية ودولية لهجوم جدة

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أصيب عدد من الأشخاص بجروح، فى هجوم بعبوة ناسفة، استهدف مقبرة لغير المسلمين، فى مدينة جدة، غربى المملكة العربية السعودية.



وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية، المنددة بالحادث، الذى يخالف تعاليم الأديان، كما يخالف الأعراف والقوانين، والداعمة للملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها.



مصر



وكانت مصر فى صدارة الدول التى أدانت الهجوم، عبر بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الغاشم الذى وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفًا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة".



وأضاف البيان المصرى: "وإذ تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها لتشدد مُجددًا على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وتؤكد وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها".



الإمارات



وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان، الذى استهدف مقبرة لغير المسلمين، فى مدينة جدة، غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أكدت فى بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذى يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



الكويت



وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الجبان، الذى استهدف إحدى المقابر، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.



وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن هذه الأعمال التى تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، تمثل صورًا بشعة للتطرف والغلو وتخالف كل الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية.



وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام وتأييدها للمملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.





إدانات دولية



أدانت سفارات فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، واليونان، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذى وقع فى مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة، أثناء إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.



وفى بيان مشترك، قالت سفارات الدول الخمس، إن "الحفل السنوى لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، فى مقبرة جدة، شكل هدفا لهجوم بعبوة ناسفة".



وأكدت الدول الخمس أنها تدين هذا الهجوم، الذى وصفته بـ"الجبان"، مضيفة: أن "أى هجوم يستهدف الأبرياء، هو هجوم مخزٍ وليس له أى مبرر".



وأعربت سفارات الدول الخمس بالسعودية عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، كما وجهت الشكر إلى "السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان فى الموقع"، مؤكدة على "دعم السلطات السعودية فى تحقيقاتها بشأن هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم".