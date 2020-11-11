حكاية أغنية.. "بشويش على عقلك" أول أغاني الشحرورة وسببت صدام بينها وبين والدها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم مع أولى أغنيات المطربة الكبيرة صباح، الملقبة بـ"الشحرورة" وهي "بشويش على عقلك".

بدأت الحكاية عندما جائت صباح إلى مصر بعد ان تعاقدت مع المنتجة آسيا لبطولة فيلم " القلب له واحد "، وكانت أول أغنياتها التي حققت لها أكبر قدر من النجاح وهي أغنية " بشويش على عقلك بشويش لحسن تتجنن"، وكانت أغنية خفيفة الوقع على الأذن.

قالت الشحرورة عن هذا الفيلم بأنه حقق نجاحًا كبيرًا وانهالت عليها خطابات المعجبين، التي كان يتسلمها والدها ويقرأها، وقال لها أحد المعجبين أن أغنية بشويش على عقلك هي سبب نجاح الفيلم أن عليها الا تتنازل عن ملكيتها الأدبية هذه الاغنية مطلقًا، وان تطالب بأجر عنها لانها السبب في المكاسب التي حققتها شركة الانتاج.

وعلقت صباح: " لم يكن هذا لسيمًا لا منطقًا ولا قانونًا، ومع ذلك سعى أبي لدى أسيا للمطالبة بالمزيد من الأموال مقابل هذه الأغنية، وولم أكن أنا من رأي أبي، فاصطدمنا لأول مرة.

وتابعت: " ولم أكن قبل هذا أو بعده اصطدمت به، وبعدها حاولت مصالحته وقلت له لأزيل غضبه مني هذه الأغنية هي التي جعلت الناس يعرفون اسمي ويكفيني هذا ثمنًا لها".

وكانت هذه الأغنية "بشويش على عقلك" من فيلم "القلب له واحد" حققت صدام بين صباح ووالدها.

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