خبيرة أبراج: الدعاء اليوم بأسماء الله الحسنى مهم للغاية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن تاريخ اليوم 1111 مميز للغاية، ويعطى للجميع حالة من التفاؤل الحذر، معقبة: "هذا اليوم هو طاقة النية أو الدعاء، نية اليوم ستترجم في الغد بالإيجاب، على الجميع، عليما اليوم الإكثار من الدعاء".

وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أننا إذا أحسنا النية اليوم لكل شيء سواء الرزق أو الحصة أو السعادة، فسينعكس علينا بالإيجاب بصورة كبيرة، ولكن قبل هذا الأمر علينا أن نتسامح مع الجميع، ونكثر الدعاء بنية الرزق للجميع.

ولفتت إلى أن الدعاء اليوم يجب أن يكون بأسماء الله الحسنى، متابعة:" يعني نقول يا قوي قويني، ويا وهاب أرزقني، يا منعم أعطيني، الدعاء اليوم بأسماء الله الحسنة مهم جدًا".

أخبار تهمك

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب بكار

منذ أقل من ساعة

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ أقل من نصف ساعة

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ ساعة و نصف

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض