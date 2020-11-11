خبيرة أبراج: الدعاء اليوم بأسماء الله الحسنى مهم للغاية

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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن تاريخ اليوم 1111 مميز للغاية، ويعطى للجميع حالة من التفاؤل الحذر، معقبة: "هذا اليوم هو طاقة النية أو الدعاء، نية اليوم ستترجم في الغد بالإيجاب، على الجميع، عليما اليوم الإكثار من الدعاء".



وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أننا إذا أحسنا النية اليوم لكل شيء سواء الرزق أو الحصة أو السعادة، فسينعكس علينا بالإيجاب بصورة كبيرة، ولكن قبل هذا الأمر علينا أن نتسامح مع الجميع، ونكثر الدعاء بنية الرزق للجميع.



ولفتت إلى أن الدعاء اليوم يجب أن يكون بأسماء الله الحسنى، متابعة:" يعني نقول يا قوي قويني، ويا وهاب أرزقني، يا منعم أعطيني، الدعاء اليوم بأسماء الله الحسنة مهم جدًا".



