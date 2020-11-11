خبيرة أبراج تحذر من وقوع حدث كبير غدًا

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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن تراجع كوكب عطارد أدى لوفاة أكثر من شخصية عامة خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم هذه الشخصيات الفنان الكبير محمود ياسين.



وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الغد سيشهد اقتران بين كوكب نبتون وزحل والمشتري في برج الجدي، وهذا يعني ان هناك حدث هام سيحدث في الغد.



وتابعت: "هذا الحدث سلبي أو إيجابي الله وأعلم، لأن الكواكب المقترنة مش لايقة على بعض، وهذا سينعكس على الأرض بصورة غير جيدة".

