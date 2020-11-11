جدول مباريات سرس الليان في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أجريت مراسم قرعة دوري القسم الثاني اليوم الأربعاء بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.

ويتواجد فريق سرس الليان ضمن فرق مجموعة القاهرة، التي تضم 16 فريق منهم، جمهورية شبين، الزرقا، نادي زاد، طنطا، النجوم، الترسانة، النصر، بورتو، منتخب السويس.

مباريات فريق سرس الليان بالدور الأول 

الجولة الأولى : جمهورية شبين × سرس الليان
الجولة الثانية : سرس الليان × الزرقا
الجولة الثالثة : سرس الليان × طنطا
الجولة الرابعة : النصر × سرس الليان
الجولة الخامسة : سرس الليان × القناة
الجولة السادسة : بورتو السويس × سرس الليان
الجولة السابعة : سرس الليان × النجوم
الجولة الثامنة : كوكاكولا × سرس الليان
الجولة التاسعة : سرس الليان × السكة الحديد
الجولة العاشرة : الترسانة × سرس الليان
الجولة الحادية عشر : سرس الليان × بتروجت
الجولة الثانية عشر : المريخ × سرس الليان
الجولة الثالثة عشر : سرس الليان × منتخب السويس
الجولة الرابعة عشر : نادى ZED × سرس الليان
الجولة الخامسة عشر : سرس الليان × الداخلية
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.

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