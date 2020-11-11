خبيرة أبراج: هناك مؤامرة كونية على البشر وعلينا الإكثار من الدعاء

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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن هناك مؤامرة كونية على البشر، ولذلك علينا الإكثار من الدعاء لله خلال الفترة المقبلة، متابعة: "ارفعوا مناعتكم بقدر الإمكان من خلال الأكل والشرب الجيد، مقدمناش غير الدعاء الذي يرد القضاء، وهذا الأمر عن تجارب كثيرة".



وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الاقتران بين كوكب نبتون والمشترى وزحل الذي يحدث في الغد، سيستمر لمدة يوم واحد، وهذا الاقتران سيء السمعة، معقبة:" ممكن أخبار سرية لناس كتير تتكشف غدًا".



وشدد على ضرورة عدم رفع الأصوات في الغد، وعدم افتعال أي مشكلة، والتقدم لله بالدعاء، معقبة: "غدًا يوم حظوظ للدعاء، وإن شاء الله ربنا يستجيب لينا".

