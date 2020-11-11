تلا يفوز على سرس الليان ودياً

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا فوزا وديا على فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب سرس الليان، استعداداً للموسم الجديد.

شهد الشوط الأول، تقدم تلا بهدف عن طريق اسلام صلاح، بضربة رأس، من ركنية للاعب سعيد المشد.

وفي الشوط الثاني تعادل الفريق السرساوي عن طريق الوافد الجديد أحمد ريعه، من ركلة حرة لعبها نادر النويهي اصطدمت الكرة بالعارضة ووصلت لريعه سجلها في المرمى.

وقبل نهاية اللقاء أحرز أحمد كريم هدف الفوز للفريق التلاوي عن طريق أحمد كُريم من تصويبة قوية.

ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع غزل شبين يوم الأحد المقبل.

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