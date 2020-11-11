نجم ريال مدريد يشن هجوما ناريا على الفيفا

شن توني كروس، نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، هجومًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا)، زاعما أن المنظمتين يعاملان اللاعبين مثل الدمى، بزيادة حجم البطولات واستحداث مسابقات جديدة.

وانتقد كروس، دوري الأمم الأوروبية الذي انطلق في 2018 بالإضافة لكأس العالم للأندية الموسعة، والتي كان من المنتظر إقامتها في 2021 قبل تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وقال كروس في مدونة إينفاك مال لوبن الصوتية التي يقدمها اللاعب مع شقيقه فيلكس وهو لاعب محترف أيضًا "مع استحداث كل هذه الأشياء الجديدة، يبدو أننا مجرد دمى في يد الفيفا واليويفا".

وأضاف "هذه البطولات استحدثت من أجل امتصاص كل شيء من كل لاعب بدنيًا وجني أكبر قدر ممكن من المال".

كما هاجم لاعب الوسط الألماني، فكرة دوري السوبر الأوروبي، بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، الشهر الماضي، أنه وافق على مشاركة النادي الكتالوني في دوري مستقبلي يضم أبرز فرق القارة.

ويعتقد كروس أن المسابقات المحلية ودوري أبطال أوروبا "منتجات من الطراز الأول" لا يجب المساس بها.

وأضاف "عندما تكون الأمور جيدة، فتركها على حالها فكرة جيدة أيضًا".