"المصريين": رسائل السيسي بشأن الإرهاب وحدت العالم على ضرورة مواجهته

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني في غاية الأهمية والتي يأتي على رأسها ضرورة مواجهة الإرهاب الأسود والدول الممولة له والتي توفر للإرهاب ملاذا آمنا.

وقال "مجدي"، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، إنه يتضح للجميع أن جميع أحاديث الرئيس السيسي في الداخل والخارج لا تخلو من الحديث عن الإرهاب وخطورته على العالم أجمع؛ لأن للدولة المصرية تجربة ملهمة في تجفيف منابع الإرهاب اعتمدت فيها على تطوير الجانب التشريعي، وكان من أبرزها تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على طرح تجربة الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب في المحافل الدولية، موضحًا أن هناك تقدير واحترام من العالم أجمع بما تقوم به مصر في هذا الإطار، لافتًا إلى أن التضحيات التي تقدمها مصر من أبنائها سواء من رجال الجيش أو الشرطة أو الشعب يؤكد أمام العالم أن مصر تواجه الإرهاب بكل ما لديها من قوة وعزيمة، مشددًا على ضرورة تبني خارطة طريق دولية لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا.

وأوضح أن استمرار بعض الدول في تدعيم وتمويل الإرهاب يعوق جهود مصر وغيرها من الدول في إطار مكافحته، مؤكدًا أن الدول التي تُساند وتدعم الإرهاب الأسود تسعى لتحقيق أهداف ومصالح خاصة بها ويجب مواجهة ذلك في أسرع وقت.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والمتمثلة في ضرورة تجديد الخطاب الديني والابتعاد عن التطرف وتطوير التعليم تُعد الرؤية الأفضل لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، موضحًا أن العالم ينظر بتقدير واحترام للرئيس السيسي وتجربته في تحقيق التنمية المستدامة تزامنًا مع الحرب الضروس ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن العالم ينظر للرئيس السيسي بانبهار ويستمعوا لوجهة نظره في قضايا المناخ والإرهاب والأمن الدولي، والقضايا الإقليمية، ورأي مصر أصبح مسموعًا بتقدير وثقة من العالم أجمع.

وحول تأكيد الرئيس السيسي على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا وأنه سيظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق، أكد أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين" أن الرئيس السيسي كان له دورًا كبيرًا في فرض السلام على الجميع واللجوء لحل سياسي يحفظ دماء وثروات الليبين من الضياع، موضحًا أن الدور المصري في فرض خطوط حمراء تمنع من توغل حكومة الوفاق، واستخدام قوات أجنبية في محاربة الجيش الوطني الليبي، أعاد توازن القوى بين الجميع، بما يؤكد أنه لا حل عسكري للقضية الليبية، وأنما لا بد من حل سياسي، مشيدًا بالحكمة المصرية في التعاطي مع هذا الملف الخطير.

ولفت إلى أن تهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية مهمة تقع على جميع الشركاء في ليبيا، مع ضرورة استبعاد كافة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق واستبعاد التواجد التركي والذي سيحاول عرقلة كل إتفاق للسلام بين الأشقاء الليبين.

واختتم مؤكدًا على أن مصر تلعب دورًا مهمًا لحماية الدول العربية من خطر الإرهاب، وخاصة ليبيا التي تشهد صراعات عنيفة؛ علاوة على دور مصر المحوري في القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة التى حاولت النيل من مقدرات الدولة المصرية وخارج حدودها.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و 10 دقيقة

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 19 دقيقة

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ نصف ساعة

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب بكار

منذ ساعة

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض