خبيرة أبراج تزف خبرًا سارًا لمواليد برج العقرب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن مواليد برج العقرب لديهم شخصية هادئة جدًا، ولديها رصانة شديدة، ولكنه في نفس الوقت غيور جدًا، معقبًا: "أكثر رجل بيغير هو مواليد برج العقرب، بيغير أكثر من الستات"

وتابعت خبيرة الأبراج، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مواليد برج العقرب لا يحب الشراكة، وينجح بمفرده، ودائمًا ما يعطي معلومات ناقصة، ولديه قوة جذب في الانتباه دون أن يبذل مجهود، متابعة: "مفيش ست أو رجل عقرب، إلا ولديه شيء ملفت".

وأضافت أن مواليد برج العقرب دائمًا ما يضع في الاعتبار بأن الشخص الذي أمامه يميل إلى المكر، ويتصرف من هذا المنطلق دائمًا، لافتة إلى أن مواليد برج العقرب خلال هذا الشهر سيتحقق لهم بعض الأماني مثل شراء منزل أو سيارة.

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