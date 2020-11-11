"صحة الدقهلية": الكشف على 800 آلف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من 800 الف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.



جاء ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية وبتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.



تم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، وتم تحويل اكثر من 150 الف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.



الجدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة.