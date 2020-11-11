جامعة المنصورة تحصد أحد جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب دورة عام 2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلنت جامعة المنصورة عن فوز الدكتور أحمد محمد حسين القناوى - المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب دورة عام 2020 في " العلوم الهندسية – الاحتباس الحرارى والتغير المناخى".

جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان،بلغ عدد المرشحين لهذا العام 477 مرشح من الأردن والوطن العربى وتمنح الجائزة تقديرًا لانتاج علمي متميز يساهم في حل المشكلات ذات الأولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي. ويتم ذلك ضمن ستة حقول تقرّها الهيئة العلمية للجائزة: العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية، العلوم الأساسية، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، العلوم التكنولوجية والزراعية، العلوم الاقتصادية والإدارية.

يذكر أن الدكتور أحمد محمد حسين القناوى، قد فاز بجائزة جامعة المنصورة كأفضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ ساعة و نصف

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ أقل من ساعتين

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ نصف ساعة

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و 9 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب بكار

منذ ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض