جامعة المنصورة تحصد أحد جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب دورة عام 2020

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أعلنت جامعة المنصورة عن فوز الدكتور أحمد محمد حسين القناوى - المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب دورة عام 2020 في " العلوم الهندسية – الاحتباس الحرارى والتغير المناخى".



جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان،بلغ عدد المرشحين لهذا العام 477 مرشح من الأردن والوطن العربى وتمنح الجائزة تقديرًا لانتاج علمي متميز يساهم في حل المشكلات ذات الأولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي. ويتم ذلك ضمن ستة حقول تقرّها الهيئة العلمية للجائزة: العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية، العلوم الأساسية، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، العلوم التكنولوجية والزراعية، العلوم الاقتصادية والإدارية.



يذكر أن الدكتور أحمد محمد حسين القناوى، قد فاز بجائزة جامعة المنصورة كأفضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019.