النائب العام يحقق.. تفاصيل قصة إساءة يوسف هاني للرسول

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تصدر اسم يوسف هاني مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد اتهامه بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في حين أنه عندما حاول يدافع عن نفسه أكد أن صفحته تم اختراقها.



وتباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.



وعجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات بشأن الواقعة التي تحقق فيها النيابة العامة خلال الفترة الحالية:



- أثار شاب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما انتشرت صورة أظهرت ردوده على إحدى مستخدمات ”فيس بوك“ تضمنت سبًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما قوبل بهجوم واسع ومطالبة بالتحقيق معه.



- الشاب يدعى يوسف هاني، من محافظة الإسماعيلية، وكان يرد على منشور فتاة مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وانتشرت صورة لهذه الردود وعنوان صفحته الشخصية، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.



- تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد يوسف هاني حلمي، المدرس المتهم بازدراء الدين الإسلامي والإساءة لـ"لرسول صلى الله عليه وسلم"، وقال فرحات في بلاغه: "ظهر علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المدعو يوسف هاني حلمي مقيم بالحي الثالث في محافظة الإسماعيلية، من خلال صفحة باسم go hany وقيامه بسب النبي محمد بألفاظ خارجة وتعليقات بذيئة؛ ردا على التعليقات في البوست المسيئ للنبي”، وأرفق في البلاغ سكرينات شوت من التعليقات والمنشور المسيئ، وهو الأمر المجرم شرعا وقانونا، حيث إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التسامح ويحترم جميع الأديان".



- في الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على يوسف هاني، المدرس المتهم بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، على السوشيال ميديا، واقتادته أجهزة الأمن للتحقيق معه فيما تم نشره ونُسب إليه، وفريق من جهات التحقيق يعكف حاليًا على مناقشة المتهم المذكور.



- وترددت أنباء أن الشاب حضر إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وذلك بعدما انتشرت القضية بشدة على مواقع التواصل، وأن أجهزة الأمن تحفظت على الشاب في مقر الأمن الوطني بمدينة الإسماعيلية حاليًا، بعدما أثبتت التحريات أنه بنفسه وراء الواقعة.

