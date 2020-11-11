تفاصيل تكريم جامعة المنصورة للأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الأطفال الجامعي

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قام الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء بتكريم أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريضية والفنيين والعاملين بمستشفى الأطفال الجامعى تقديرا لجهودهم فى تقديم الخدمات الطبية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى إصابة ووفاة عدد منهم، وذلك بمدرج الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال الجامعى.



حضر التكريم الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر أبو السعد - القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حجازى - المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة.



كما حضر الدكتور أحمد الرفاعى - مدير مستشفى الأطفال الجامعى، الدكتور هشام عبد الهادى - استاذ ورئيس قسم طب الأطفال بالكلية، الدكتور أحمد درويش نائب مدير المستشفى،، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بمستشفى الأطفال الجامعى، وأسرتى كل من المهندس عصام جمعة - مدير الإدارة الهندسية السابق بالمستشفى ومحمد الموجى - فنى معمل بالمستشفى اللذين وافتهما المنية نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، عدد من أسر الاطفال الذين تم علاجهم بعد إصابتهم بهذا الفيروس.



وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة بجهد كافة العاملين بمستشفيات الجامعة عامة ومستشفى الأطفال الجامعى خاصة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد رغم صعوبة مواجهة مرض لا نعرف أبعاده تسبب فى إصابة ووفاة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بالجامعة.



وأشار إلى تكريم مجلس جامعة المنصورة للجنة العلمية التى شكلتها الجامعة منذ عدة أشهر للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإلى حرص قيادات الجامعة على الذهاب لكافة مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية للثناء على جهد كافة العاملين بها فى مواجهة هذا الفيروس.



ووعد بتقديم الدعم لكافة مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية للاستمرار فى التصدي بفاعلية لفيروس كورونا المستجد.



وأثنى الدكتور أحمد مصطفى الرفاعى - مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة على دعم إدارة الجامعة للمستشفى فى التصدي لفيروس كورونا المستجد وعلى جهد كافة المنتمين للمستشفى فى مواجهة هذا الفيروس.



وعلى هامش التكريم، عرض فريق كورال الجامعة فقرة فنية تحت إشراف إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تم خلالها تقديم عدد من الأغانى الوطنية والأغانى التى تثمن دور الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.