الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

وافق مسؤولو النادي الأهلي، على بيع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى نظيره بيراميدز بداية من الموسم الجديد.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موافقة النادي الأحمر على عرض نادي بيراميدز لضم الشيخ في صفقة بيع نهائي.





وكان نادي بيراميدز قد فتح مفاوضات مع الأهلي واللاعب في الايام الماضية للاستفسار عن الصفقة لحسمها في الميركاتو الصيفي الجاري.





الجديد بالذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان قد أبدى موافقته على رحيل الشيخ عن النادي الأحمر، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق.