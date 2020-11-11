"مياه قنا" تبدأ اصلاح الهبوط الأرضى بشارع مدينة العمال

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال الإصلاح التى تجرى بمنطقة الهبوط الأرضى بشارع مدينة العمال رافقه العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.

وأكد محافظ قنا أنه فور حدوث الهبوط إتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءتها للبدء فى إصلاح الهبوط حيث تم غلق اتجاه الطريق الذى حدث به الهبوط وتم الدفع بمعدات الحفر والصيانة لموقع الهبوط مشيرا الى انه يجرى التنسيق مع شركة الغاز لترحيل مسار خط الغاز وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة موجها مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مؤكدا على ان المحافظة حريصة توفير افضل الخدمات للمواطنين.

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ ساعة و 25 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب بكار

منذ ساعة

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ أقل من ساعتين

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ أقل من ساعتين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض