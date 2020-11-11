"مياه قنا" تبدأ اصلاح الهبوط الأرضى بشارع مدينة العمال

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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال الإصلاح التى تجرى بمنطقة الهبوط الأرضى بشارع مدينة العمال رافقه العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.



وأكد محافظ قنا أنه فور حدوث الهبوط إتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءتها للبدء فى إصلاح الهبوط حيث تم غلق اتجاه الطريق الذى حدث به الهبوط وتم الدفع بمعدات الحفر والصيانة لموقع الهبوط مشيرا الى انه يجرى التنسيق مع شركة الغاز لترحيل مسار خط الغاز وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة موجها مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.



وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مؤكدا على ان المحافظة حريصة توفير افضل الخدمات للمواطنين.