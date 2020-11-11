الغرف التجارية: تحديد مواعيد عمل المحال التجارية يعيد الانضباط للشارع

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي أن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع،والقضاء على العشوائية،والفوضى،ومنع الإشغالات والتكدس المروري.





وقال الاتحاد في بيان اليوم إن هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية،بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة,وأنه من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف،وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية،والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ,وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة،من مياه شرب وكهرباء،وصرف صحي،وتوفير الطاقة. وأوضح العربي أن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية يعطى فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء ,والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة،ويساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن ،فضلا عن أنه يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.





وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح إلي مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا،على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساءفي الصيف و10 مساءفي الشتاء،وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء. ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة,بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحاصيفا والواحدة صباحاشتاءا يومي الخميس والجمعة,ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا،ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.