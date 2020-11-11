الغرف التجارية: تحديد مواعيد عمل المحال التجارية يعيد الانضباط للشارع

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي أن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع،والقضاء على العشوائية،والفوضى،ومنع الإشغالات والتكدس المروري.

وقال الاتحاد في بيان اليوم إن هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية،بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة,وأنه من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف،وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية،والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ,وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة،من مياه شرب وكهرباء،وصرف صحي،وتوفير الطاقة. وأوضح العربي أن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية يعطى فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء ,والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة،ويساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن ،فضلا عن أنه يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح إلي مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا،على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساءفي الصيف و10 مساءفي الشتاء،وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء. ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة,بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء،على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحاصيفا والواحدة صباحاشتاءا يومي الخميس والجمعة,ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا،ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

أخبار تهمك

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب بكار

منذ ساعة

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة ازدراء شاب للدين الإسلامي على الفيسبوك

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل مدافعه

منذ ساعة و 8 دقيقة

تلا يفوز على سرس الليان ودياً

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 8 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

06:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض