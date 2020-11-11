البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات اليوم

ارتفعت البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل مؤشر "داو جونز" الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مستفيداً من الأخبار الإيجابية منذ بداية الأسبوع الجاري المتعلقة بلقاح مضاد للفيروس.





وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما المحتمل لفيروس كورونا أثبت فعالية بأكثر من 90 بالمائة للوقاية من العدوى، كما أشارت روسيا أيضاً أن لقاحها المحتمل للوباء فعّال بنحو 92 بالمائة.





وارتفعت أسهم التكنولوجيا في مستهل جلسة اليوم بعد خسائر في الجلستين الماضيتين، حيث أن شركات التكنولوجيا الأكثر استفادة من الوباء وتداعياته، بالطبع ستتأثر سلباً باقتراب زوال الفيروس.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة، ليسجل 29480.8 نقطة.





بينما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى 3565.4 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.2 بالمائة إلى 11693.1 نقطة.