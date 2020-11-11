شاهد.. لحظة النطق بالحكم على المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو رصد لحظة الحكم على المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية.

وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل ومحمد الصواف ومحمود مجدي حكمها اليوم بإحالة المتهم الرئيسي عبدالكريم غريب عبد الكريم وشهرته إسلام إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 14/12/2020 للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

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