مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

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أجريت مراسم قرعة دوري القسم الثاني اليوم الأربعاء بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.

وينافس فريق ZED ضمن فرق مجموعة القاهرة والتى تضم انديه ( القاهرة و مدن القناة و الغربية و المنوفية).

وجاء مباريات فريق ZED بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:

الجولة الأولى : زد × القناة

الجولة الثانية : بورتو السويس × زد

الجولة الثالثة : زد × النجوم

الجولة الرابعة : كوكاكولا × زد

الجولة الخامسة : زد × السكة الحديد

الجولة السادسة : الترسانة × زد

الجولة السابعة : زد × بتروجت

الجولة الثامنة : المريخ × زد

الجولة التاسعة : زد × منتخب السويس

الجولة العاشرة : طنطا × زد

الجولة الحادية عشر : الداخلية × زد

الجولة الثانية عشر : زد × جمهورية شبين

الجولة الثالثة عشر : الزرقا × زد

الجولة الرابعة عشر : زد × سرس الليان

الجولة الخامسة عشر : النصر × زد

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.