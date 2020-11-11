الوفد: السيسي بعث برسائل تحذيرية للدول الممولة للإرهاب خلال القمة اليونانية

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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق في حديثه بأعمال القمة المصرية اليونانية في العاصمة أثينا، مع رئيس الوزراء اليوناني، إلى القضايا الإقليمية التي تواجه شرق المتوسط، والتحديات التي تواجه العالم أجمع على رأسها الإرهاب والتصدي للانتهاكات التي تحاك ضد دول المنطقة العربية لتحقيق مصالح الدول الاستعمارية.



ولفت الشرقاوي، في بيان له، أن القمة المصرية اليونانية بعثت برسائل تحذيرية للدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن بدعمها للجماعات الإرهابية سواء بالتدريب أوالتسليح أوالتمويل، وتوفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب والعبث بمقدرات وثروات وأمن شعوب العالم، مشيرا إلى إن الرئيس السيسي في حديثه دائما يحذر دول العالم من التخاذل أو التكاسل في مواجهة قوى الشر ودعاة التخريب والإرهاب.



وأكد أهمية التطرق إلى القضايا الإقليمية والتأكيد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا واعتباره الوحيد لاستقرار الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.



وأضاف مساعد رئيس الوفد، إلى أن الرئيس أكد رفضه الكامل لتوجيه أى إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب.