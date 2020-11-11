الوفد: السيسي بعث برسائل تحذيرية للدول الممولة للإرهاب خلال القمة اليونانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق في حديثه بأعمال القمة المصرية اليونانية في العاصمة أثينا، مع رئيس الوزراء اليوناني، إلى القضايا الإقليمية التي تواجه شرق المتوسط، والتحديات التي تواجه العالم أجمع على رأسها الإرهاب والتصدي للانتهاكات التي تحاك ضد دول المنطقة العربية لتحقيق مصالح الدول الاستعمارية.

ولفت الشرقاوي، في بيان له، أن القمة المصرية اليونانية بعثت برسائل تحذيرية للدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن بدعمها للجماعات الإرهابية سواء بالتدريب أوالتسليح أوالتمويل، وتوفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب والعبث بمقدرات وثروات وأمن شعوب العالم، مشيرا إلى إن الرئيس السيسي في حديثه دائما يحذر دول العالم من التخاذل أو التكاسل في مواجهة قوى الشر ودعاة التخريب والإرهاب.

وأكد أهمية التطرق إلى القضايا الإقليمية والتأكيد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا واعتباره الوحيد لاستقرار الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف مساعد رئيس الوفد، إلى أن الرئيس أكد رفضه الكامل لتوجيه أى إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب.

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ ساعتين

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ 36 دقيقة

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ أقل من ساعتين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

05:15 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض